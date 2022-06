L’emittente tv Sky News Australia è diventata uno strumento chiave per diffondere notizie false sulla crisi climatica, scrive The Saturday Paper. Secondo il rapporto del centro studi britannico Institute for strategic dialogue, l’emittente di Rupert Murdoch è una fonte di contenuti a cui attingono influencer e testate negazioniste del cambiamento climatico in tutto il mondo. Sky News e la scuderia di opinionisti dei quotidiani del gruppo News Corp hanno creato attraverso i social network “un sistema di produzione e circolazione di informazioni” che ha “promosso lo scetticismo verso la scienza climatica e paura o confusione riguardo agli sforzi per mitigare la crisi”, dice il rapporto.