Battiti fa Il corpo scattava Per nutrirsi.

è un poeta nato nel 1944 a Londra, nel Regno Unito, da genitori ciprioti. Ha sempre scritto in inglese ma non si è mai considerato britannico. Questa poesia è uscita sulla rivista The London Magazine nel numero di giugno-luglio 2019. Traduzione dall’inglese di Francesca Spinelli.