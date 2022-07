Almeno dieci persone sono state uccise in un’operazione delle forze di sicurezza colombiane contro un gruppo di ribelli che non ha accettato l’accordo di pace firmato da governo e guerriglieri nel 2016. “Non è chiaro se tra le vittime ci sia anche il capo del gruppo, conosciuto come Iván Mordisco, da tempo ricercato dalle autorità”, scrive la Bbc.