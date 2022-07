Nella regione della Nebulosa Tarantola, nella Grande Nube di Magellano, fuori dalla Via Lattea, è stato scoperto un buco nero che emette bassi livelli di raggi x. Vfts 243 (nel disegno) è stato identificato grazie a osservazioni con il telescopio Vlt, che si trova nel deserto di Atacama, in Cile. Ha una massa almeno nove volte quella del Sole, orbita intorno a una stella e probabilmente si è formato senza esplosioni. Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, potrebbe essere utile per chiarire il processo di formazione dei buchi neri.