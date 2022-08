Quando la polizia britannica ha raggiunto Laurie Rosser, 42 anni, lui aveva già percorso più di quindici chilometri di autostrada con due gomme a terra. L’etilometro ha permesso di dire che l’uomo aveva consumato quasi il doppio della quantità di alcol consentita, ma secondo il suo avvocato, Rhys Davies, il problema non era quello: “Il mio cliente era appena risultato positivo al covid-19 ed era molto confuso. Quando si è accorto di avere due gomme a terra ha deciso di continuare a guidare per uscire dall’autostrada, come raccomanda il codice della strada”.