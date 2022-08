Alcuni ricercatori hanno isolato un nuovo henipavirus che dagli animali può passare agli esseri umani. Il virus Langya (LayV), forse trasmesso dal toporagno, ha contagiato 35 persone nelle province cinesi dello Shandong e dell’Henan. Il primo caso risale alla fine del 2018. I sintomi, scrive il New England Journal of Medicine, sono simili all’influenza (tosse, febbre e spossatezza), ma il virus può colpire anche reni e fegato. Finora non sono stati segnalati casi gravi o di trasmissione tra esseri umani. Ma, conclude la rivista, è fondamentale continuare a monitorare il virus.