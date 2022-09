Il 7, l’8 e il 9 settembre centinaia di studenti, in maggioranza delle scuole superiori, hanno manifestato nel centro della capitale Santiago del Cile per chiedere più fondi per l’istruzione pubblica e la convocazione di una nuova assemblea costituente, scrive l’Afp. Nel referendum del 4 settembre il no alla nuova costituzione ha vinto con quasi il 62 per cento dei voti. Durante il corteo ci sono stati scontri tra alcuni manifestanti e la polizia in assetto antisommossa, che ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla. Più di quaranta persone sono state arrestate, secondo i dati del governo. ◆