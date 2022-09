Qual è il metodo migliore per addormentare un neonato? Alcuni ricercatori avrebbero trovato la strategia ottimale: prendere in braccio il bambino che piange e camminare per circa cinque minuti. Quando il bambino si assopisce, sedersi per altri 5-8 minuti, tenendolo ancora in braccio. E poi adagiarlo nella culla. L’effetto calmante del movimento, scrive Current Biology, è legato a un meccanismo evolutivo che permette ai genitori di trasportare la prole in presenza di un predatore.