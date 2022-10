◆ Quest’immagine, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), mostra un campo di dune vicino alla cittadina di Ojyl, nell’ovest del Kazakistan. Il campo, che si trova 280 chilometri a nordest del mar Caspio, si estende per circa 190 chilometri quadrati nella steppa kazaca, all’interno di un’ampia pianura alluvionale in cui convergono tre fiumi.

Le dune si formano nelle regioni in cui ci sono grandi quantità di sabbia e abbastanza vento per trasportare i granelli. Le golene, zone di terreno pianeggiante adiacenti al letto di magra di un fiume, sono una fonte naturale di sabbia, e spesso le distese di dune si formano sottovento. Di solito le golene e le dune si trovano in aree topografiche basse in cui si depositano sedimenti. Il bacino visibile nell’immagine è situato circa novanta metri al di sotto della steppa circostante.