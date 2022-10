“ L’11 ottobre la procura del Perù ha presentato al parlamento una denuncia costituzionale contro il presidente Pedro Castillo (sinistra). L’accusa è di traffico d’influenze e di guidare un’organizzazione criminale”, scrive La República. Il leader peruviano, in carica da poco più di un anno, ma già con varie inchieste per corruzione e due procedimenti d’ impeachment alle spalle, si è dichiarato innocente e ha parlato di un “colpo di stato” dell’opposizione per mandarlo via. Il 4 ottobre il fervente cattolico di estrema destra Rafael López Aliaga è stato eletto sindaco di Lima solo con il 26 per cento dei voti. “Dalle prime dichiarazioni contro Castillo”, scrive Nueva Sociedad, “è evidente che Ariaga guiderà l’opposizione al governo”.