Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha incriminato Gouchun He e Zheng Wang, due cittadini cinesi accusati di aver pagato migliaia di dollari in contanti e gioielli per ostacolare un’indagine federale su un’importante società di telecomunicazioni. “Avrebbero cercato di reclutare un funzionario delle forze dell’ordine statunitensi come risorsa di intelligence per interferire con l’indagine. Il funzionario però lavorava anche per l’Fbi”, scrive la Cnn. Il nome dell’azienda non è stato rivelato, ma secondo la stampa statunitense potrebbe essere la cinese Huawei, da tempo al centro di scontri diplomatici tra Washington e Pechino.