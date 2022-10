Il comico James Corden è stato bandito da un famoso ristorante di New York per il suo comportamento scortese con i camerieri. Potrebbe essere uno dei tanti casi studio sulla psicologia della maleducazione. I ristoranti sono infatti un luogo ideale per studiare condotte incivili che nascono dalle asimmetrie di potere e posizione sociale, scrive il Guardian. Da una ricerca sul campo è emerso che il 4 per cento degli intervistati considera legittimo, e perfino divertente, essere sgarbati. “Potrebbe esserci un fondo di narcisismo”, spiega la psicologa Christine Porath della Georgetown university, negli Stati Uniti. Ma la maggior parte delle persone pensa che “tutti dovrebbero essere trattati con dignità”, anche se commettono un errore. Subire la maleducazione altrui è un’esperienza umiliante, che spesso tira fuori il peggio di noi. E le conseguenze possono ritorcersi anche contro chi è stato offensivo. La scortesia non paga.