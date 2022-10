Si sono aperti ufficialmente il 25 ottobre a Pretoria, in Sudafrica, i colloqui di pace tra i rappresentanti del governo federale etiope e le autorità ribelli della regione del Tigrai, nel nord dell’Etiopia. Sono i primi negoziati diretti dall’inizio del conflitto cominciato due anni fa e sono stati promossi dall’Unione africana, ricorda il sito Africa News. Le forze governative, grazie anche al sostegno dei soldati inviati dall’Eritrea e all’uso dei droni, nelle ultime settimane hanno riportato una serie di successi sul campo, in particolare la conquista di città strategiche come Shire e Adua.