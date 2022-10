A marzo il senato degli Stati Uniti ha deciso di mantenere per tutto l’anno l’ora legale, finora adottata solo tra marzo e ottobre. Però ci si è accorti che non esiste una mappa che indichi chiaramente in che parti del territorio nazionale è in uso. Il sito del ministero dei trasporti dà delle indicazioni, ma secondo un ispettore dello stesso ministero i dati non sono corretti. “Per esempio, il sito dice che nella contea di Elko, in Nevada, c’è l’ora legale, ma in realtà è in uso solo nella piccola città di West Wendover”. È in preparazione una mappa nazionale con indicazioni precise, visto che per il ministero i documenti disponibili sono stati scritti “narrativamente”, non con delle carte geografiche.