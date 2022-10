“Il governo del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha annunciato il 20 ottobre la fine del programma Remain in Mexico, in base al quale i migranti fermati alla frontiera settentrionale del paese e diretti negli Stati Uniti erano obbligati ad aspettare in Messico fino a quando le loro richieste di asilo fossero state esaminate”, scrive El País. Ad agosto la corte suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l’amministrazione Biden a sospendere il programma, molto criticato dalle organizzazioni per i diritti umani.