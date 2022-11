Il 30 ottobre decine di migliaia di persone hanno sfilato a Praga per esprimere sostegno all’Ucraina. Il corteo è stato indetto in risposta alla manifestazione contro il carovita organizzata il giorno precedente dall’estrema destra e dal Partito comunista, che accusano la linea filoucraina del governo di Petr Fiala per l’impennata dell’inflazione.