I contagi settimanali di covid-19 sono in crescita in Italia. Sono in aumento anche i dati relativi ai ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Non è chiaro se la diffusione di nuove sottovarianti omicron abbia contribuito a questa situazione. Dal 7 al 13 novembre, secondo l’Istituto superiore di sanità, sono aumentati anche i casi di sindrome simil-influenzale, toccando i 6,6 casi per mille. I bambini sotto i cinque anni sono la fascia più colpita, con 19,6 casi per mille. Rispetto alle due stagioni influenzali precedenti si stanno registrando più casi.