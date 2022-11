Animali Tra il 2016 e il 2020 il commercio di specie selvatiche, regolato dalla convenzione Cites, ha avuto un giro d’affari di 1,8 miliardi di dollari per i prodotti animali e di 9,3 miliardi per quelli vegetali. La convenzione regola il commercio di quasi 40mila specie, vietandolo per il 4 per cento delle specie, considerate a rischio. Secondo il World wildlife trade report, l’Asia è il continente che esporta di più davanti all’Europa, mentre l’Europa quello che importa di più davanti all’Asia. La pelle di coccodrillo e il caviale sono i prodotti animali di maggior valore. Per quanto riguarda il commercio illegale, l’Oceania e l’Europa sono i continenti con più sequestri, spesso però di merci ammesse ma prive di documentazione. Gli ippocampi (nella foto) sono tra gli animali più sequestrati.