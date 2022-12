Il 24 novembre i camionisti sudcoreani sono entrati in sciopero per la seconda volta in sei mesi: chiedono migliori condizioni di lavoro, scrive Korea Pro. Un provvedimento del governo del 29 novembre ha dichiarato lo sciopero illegale e costretto gli autotrasportatori a interromperlo. La mobilitazione di giugno, durata otto giorni, aveva generato perdite per 1,2 miliardi di dollari.