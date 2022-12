Per cercare di placare le tensioni nel nord del paese, il governo ha deciso di rinviare ad aprile le elezioni amministrative indette dopo le dimissioni di diversi sindaci appartenenti alla minoranza serba. Poco prima i nazionalisti serbi avevano bloccato le strade con delle barricate per protestare contro l’arresto di un ex poliziotto accusato di aver attaccato un seggio, scrive Balkan Insight. In precedenza una pattuglia della polizia kosovara era stata assalita a colpi di arma da fuoco e un agente era rimasto leggermente ferito.