Un uomo di 88 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Tolone, in Francia, con una granata della prima guerra mondiale incastrata nell’ano. L’ospedale è stato parzialmente evacuato. Dopo essersi assicurati che l’ordigno non rischiava di esplodere, i medici l’hanno rimosso chirurgicamente. “Mele, manghi, bombolette di schiuma da barba… siamo abituati a trovare oggetti dove non dovrebbero essere”, ha dichiarato un medico del pronto soccorso dell’ospedale. “Ma una granata non ci era mai capitata”.