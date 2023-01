Nello scenario più favorevole di un aumento di 1,5 gradi, circa metà dei ghiacciai andrebbe persa, con conseguente aumento del livello del mare e minore disponibilità idrica per le popolazioni a valle. Considerando invece la massa, la perdita sarebbe del 26 per cento. Con un aumento di 2,7 gradi, quello previsto se i governi rispettassero gli impegni presi alla conferenza Cop26, intere regioni, soprattutto in Europa centrale, Canada, Stati Uniti e Nuova Zelanda, perderebbero i loro ghiacciai, mentre il mare si alzerebbe di 11,5 centimetri. Sarebbero vulnerabili anche i ghiacciai del Caucaso, del Medio Oriente e dell’Asia settentrionale, oltre a quelli equatoriali. Nello scenario peggiore di un aumento di quattro gradi, i ghiacciai perderebbero il 41 per cento della massa, con un aumento del livello del mare di 15,4 centimetri.