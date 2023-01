“Quanto vorresti per lasciare una delle più grandi città del mondo?”, si chiede Gearoid Reidy su ­Bloo­mberg. Dal prossimo aprile il Giappone offrirà tre milioni di yen (circa 20mila euro) alle famiglie di Tokyo disposte a spostarsi fuori dall’area metropolitana, più un incentivo da un milione di yen per ogni figlio. Il governo vorrebbe così allentare la pressione demografica sulla megalopoli da 35 milioni di abitanti e ripopolare aree più rurali. “Ma non aspettatevi che ci riesca”, polemizza Reidy. Lo stesso governo stima che al piano parteciperanno solo diecimila nuclei familiari all’anno fino al 2027. Non si tratta, infatti, di una scelta facile. Il requisito per accedere all’incentivo è rimanere nella nuova sistemazione almeno cinque anni dimostrando di lavorare per una piccola o media impresa locale, di continuare in smartworking un precedente lavoro o di essersi messo in proprio, spiega il quotidiano economico Nikkei. L’incentivo più alto a cui può aspirare una famiglia con due figli è di cinque milioni di yen, che però dovranno essere restituiti se non si soddisfano i requisiti.