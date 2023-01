Il 23 gennaio il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che il paese sta attraversando un momento critico per la sicurezza nazionale. Nel suo discorso al parlamento si è quindi impegnato a raddoppiare le spese militari, portandole a 332 miliardi di dollari entro i prossimi cinque anni per contenere Cina e Corea del Nord. “Il riarmo è uno sforzo notevole per il paese, serviranno tagli e nuove tasse per finanziarlo”, sottolinea The Diplomat. “Scegliere dove prendere i soldi sarà un fattore decisivo per la sopravvivenza politica di Kishida”.