Alcuni ricercatori hanno individuato migliaia di varianti genetiche associate a malattie come il diabete, l’asma e il cancro al seno. Lo studio si basa sull’archivio FinnGen, che raccoglie i dati genetici di circa cinquecentomila finlandesi. La Finlandia ha una popolazione molto omogenea dal punto di vista genetico. I dati indicano un evento fondatore avvenuto circa 120 generazioni fa, seguito dalla rapida espansione della popolazione in una situazione di relativo isolamento. Questo spiega perché tra i finlandesi sono comuni varianti genetiche molto rare in altre popolazioni. I ricercatori hanno incrociato i dati di FinnGen con altri archivi, tra cui quelli dei farmaci rimborsati, delle cause di morte, dei tumori e delle visite mediche, individuando varianti che aumentano o riducono il rischio di alcune malattie. Per esempio, hanno individuato una variante che protegge dallo sviluppo delle vene varicose. Alcune caratteristiche genetiche sono state invece associate alla necessità di assumere farmaci contro l’ipertensione. Bisogna però ricordare che i dati di FinnGen non rappresentano l’intera popolazione della Finlandia. ◆