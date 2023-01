Le autorità del Burkina Faso hanno annunciato il 20 gennaio la liberazione di 66 donne e bambini che erano stati sequestrati da presunti jihadisti la settimana prima. Negli stessi giorni le autorità di Ouagadougou hanno chiesto alla Francia di ritirare entro un mese le truppe mandate nel paese per la lotta contro il terrorismo jihadista. “L’ondata anticolonialista cominciata in Mali ha il suo seguito in Burkina Faso”, scrive il quotidiano locale Le Pays. “La partenza dei soldati francesi sarà un sollievo per alcuni, ma la maggior parte dei burkinabé l’accoglierà con indifferenza”.