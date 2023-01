La tolleranza al lattosio avrebbe influito sull’evoluzione della statura dei nostri antenati europei tra settemila e duemila anni fa. Lo testimoniano 3.507 resti fossili umani provenienti da 366 siti archeologici in sette regioni in Europa, Medio Oriente, Asia meridionale e Cina. Le curve delle dimensioni corporee mostrano un calo della statura, a partire da trentamila anni fa, fino a un minimo storico raggiunto tra ottomila e seimila anni fa. Ma confrontando i dati regionali è emerso poi un aumento dell’altezza in Europa centrale e settentrionale in coincidenza con l’avvento dell’agricoltura e della produzione lattiero-casearia, circa 7.400 anni fa. I ricercatori, scrivono i Proceedings of the National Academy of Sciences, hanno attribuito questa crescita al gene della lattasi, l’enzima che permette di digerire il latte anche da adulti. Il gene sarebbe stato selezionato nelle popolazioni nordiche dell’Eurasia che consumavano grandi quantità di latte crudo.