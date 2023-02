La Meta, l’azienda che controlla Facebook e Instagram, vuole far pagare agli utenti alcuni servizi offerti dai suoi social network, scrive il New York Times. Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg segue l’esempio di Twitter, che ha deciso d’imporre una tariffa agli account verificati, cioè quelli di cui è stata verificata l’identità del titolare, contrassegnati da una spunta blu. Il nuovo servizio a pagamento si chiama Meta Verified ed è stato lanciato in Australia e in Nuova Zelanda, ma presto sarà esteso ad altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Pagando 11,99 dollari al mese (14,99 dollari per chi usa il sistema operativo della Apple), gli utenti otterranno un account verificato su Facebook o su Instagram e l’accesso diretto ai servizi di assistenza ai clienti. Per provare la loro identità, conclude il quotidiano, dovranno presentare un documento di riconoscimento. La Meta ha precisato che chi ha già un account verificato su Instagram e Facebook per ora potrà mantenerlo senza pagare. ◆