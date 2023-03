Il 23 febbraio le associazioni Notre affaire à tous, Oxfam e Friends of the Earth hanno denunciato il gruppo bancario francese Bnp Paribas per costringerlo a tagliare i finanziamenti alle fonti d’energia fossili, scrive Le Monde. Le associazioni si richiamano a una legge che impone alle aziende di prevenire i rischi ambientali e rispettare i diritti umani.