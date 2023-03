La rivista statunitense Time ha pubblicato un numero speciale per celebrare i cento anni dalla sua fondazione. In copertina ci sono 144 piccole immagini di copertine del passato. Tra gli articoli all’interno ce n’è uno di Spike Lee su Jackie Robinson, il primo nero a giocare nel principale campionato di baseball nell’era moderna. Secondo Lee, Robinson è stato il più grande statunitense di sempre: “I Brooklyn Dodgers, in cui giocava Robinson, erano la squadra preferita dei neri, anche di quelli che non conoscevano il baseball. Ogni sera, in ginocchio, pregavano perché Jackie riuscisse a colpire la palla. Sapevano che molto, forse tutto, dipendeva da questo. Anche il progresso degli afroamericani. Nessun nero era più sotto pressione di Jackie per il suo successo. Se Jackie non avesse avuto successo, Barack Obama sarebbe diventato il primo presidente nero? Il fallimento di Jackie avrebbe fatto arretrare gli afroamericani per molte generazioni. Martin Luther King una volta disse: ‘Senza Jackie Robinson non sarei mai stato in grado di fare quello che ho fatto’”. ◆