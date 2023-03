L’inchiesta ha preso in esame 374 episodi avvenuti tra il 2017 e il 2022, in cui le forze di sicurezza greche hanno espulso illegalmente più di ventimila migranti dalla Grecia alla Turchia. In 232 casi gli agenti hanno rubato denaro e oggetti di valore, compresi i telefoni. In violazione delle norme europee e nazionali, la detenzione non è stata registrata e ai migranti non è stata offerta la possibilità di chiedere asilo.