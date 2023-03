Dopo venticinque anni in Montenegro l’era di Milo Đukanović potrebbe essere giunta al termine. Al primo turno delle elezioni presidenziali, il 19 marzo, il capo di stato in carica è arrivato primo con il 35,2 per cento dei voti, mentre il suo principale sfidante Jakov Milatović ( nella foto ), ex ministro dell’economia e fondatore del partito Europa ora, si è fermato al 29,2 per cento. Secondo Balkan Insight però Milatović è nettamente favorito al secondo turno, che si svolgerà il 2 aprile, perché è destinato a raccogliere i voti di tutti gli altri candidati, ostili a Đukanović.