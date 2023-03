La polizia dell’Ontario, in Canada, ha fermato per guida pericolosa un’auto che veniva da New York, negli Stati Uniti, sull’autostrada per Niagara Falls. Il limite era di ottanta chilometri all’ora, ma il guidatore non aveva capito che la velocità era indicata in chilometri e non in miglia. “Correva comunque troppo”, ha detto l’agente Kevin Westhead, “perché andava a novanta miglia all’ora, che in chilometri sono 144”. La polizia ha sospeso la patente dell’uomo per trenta giorni e gli ha sequestrato l’auto per due settimane.