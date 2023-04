Un’inchiesta di Lighthouse Reports, realizzata in collaborazione con altre testate europee, ha rivelato nuove prove sui respingimenti illegali di migranti effettuati dalla polizia croata, finora sempre smentiti dal governo di Zagabria. L’organizzazione ha pubblicato sessanta schermate di conversazioni ricavate da una chat segreta su WhatsApp. La chat era stata usata tra il 2019 e il 2020 dagli agenti croati per scambiarsi informazioni sulle operazioni illegali, tra cui l’espulsione di ottanta pachistani arrestati vicino a Zagabria e riportati in Bosnia Erzegovina.