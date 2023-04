◆ Nel 2022 le emissioni di gas serra legate alla produzione di elettricità potrebbero aver raggiunto un picco nel mondo. Secondo Ember, un’ong che si occupa di decarbonizzazione, i valori potrebbero cominciare a scendere già quest’anno. Il rapporto Global electricity review 2023 afferma che l’anno scorso le emissioni di gas serra sono aumentate dell’1,3 per cento, raggiungendo valori record, ma l’elettricità è stata prodotta in modo più pulito rispetto al passato. Sono stati infatti emessi 436 grammi di anidride carbonica per chilowattora, il dato più basso mai registrato. Le emissioni record sono quindi dipese dall’aumento della produzione totale di elettricità.

Quella generata con il solare e l’eolico è aumentata rispettivamente del 24 e del 17 per cento. Insieme rappresentano ormai il 12 per cento del totale. L’uso del carbone è aumentato di poco (1,1 per cento), mentre quello del gas è rimasto invariato. Il solare e l’eolico hanno soddisfatto l’80 per cento della maggiore domanda di elettricità nel mondo. Quest’anno potrebbero soddisfare l’intera domanda aggiuntiva di elettricità e cominciare a sostituire le fonti fossili. Sarebbe un risultato importante perché ottenuto in un anno non toccato dalla pandemia o dalla recessione. La Cina sta dando un contributo fondamentale alla decarbonizzazione, scrive la Bbc. Pechino ha infatti installato il 40 per cento della nuova capacità solare e il 50 per cento di quella eolica.