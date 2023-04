Cresce il numero delle aziende agricole giapponesi che, a causa dello spopolamento delle zone rurali e della conseguente carenza di manodopera, impiegano lavoratori stagionali dall’estero, in particolare da paesi del sudest asiatico, scrive Nikkei Asia. I braccianti stranieri sono reclutati dalle agenzie interinali tra i diplomati negli istituti agrari e arrivano in Giappone con un visto per “perfezionare le loro competenze” in varie aziende agricole. In questo modo gli agricoltori impiegano la manodopera solo quando serve, come nei periodi della raccolta.