Tronchi Il più grande accumulo di tronchi del mondo (nella foto) si trova nel delta del fiume Mackenzie, nel territorio del Nunavut, nel nord del Canada. Complessivamente contiene circa tre milioni di tonnellate di carbonio. Alcuni ricercatori hanno studiato l’area usando immagini satellitari e tecniche d’intelligenza artificiale, scoprendo che l’accumulo è formato da più di quattrocentomila cataste minori. Analizzando i campioni di legno è emerso che alcuni tronchi, provenienti da alberi caduti, risalgono all’anno 690, mentre il 40 per cento si è formato dopo il 1955. Secondo Geophysical Research Letters, gli accumuli di legno sono importanti riserve di carbonio e dovrebbero quindi essere presi in considerazione nei modelli climatici.

Smog In Thailandia 2,4 milioni di persone hanno avuto problemi di salute dall’inizio dell’anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Nell’ultima settimana 184mila persone sono state ricoverate in ospedale. ◆ Secondo un rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), lo smog causa ogni anno la morte di 1.200 bambini e adolescenti in Europa. Le aree più inquinate sono l’Europa centrale e orientale, e la Pianura padana, in Italia.