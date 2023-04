La polizia di Mesa in Arizona, negli Stati Uniti, è stata chiamata a intervenire dalla chiesa One Life perché Jeremiah Sykes, 20 anni, si stava battezzando da solo nel fonte battesimale, completamente nudo. Gli agenti gli hanno chiesto più volte di vestirsi e allontanarsi. Lui ha proseguito il rito, poi si è coperto con un lenzuolo, ma è rimasto vicino alla chiesa. È stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e violazione di proprietà privata. Mentre entrava in carcere, ha tirato un calzino a un agente di custodia e ne ha colpito un altro con un pugno. Ora è accusato anche di aggressione aggravata.