Il rapporto 2022 sulla pena di morte pubblicato da **Amnesty international ** il 15 maggio denuncia che il numero di esecuzioni dell’anno scorso è il più alto degli ultimi cinque, a causa dell’aumento registrato in Medio Oriente e in Nordafrica. In totale 883 persone sono state uccise in venti paesi, con un aumento del 53 per cento rispetto al 2021. Iran, Arabia Saudita ed Egitto hanno ordinato il 90 per cento delle esecuzioni (non si tiene conto della Cina, i cui dati non sono disponibili).