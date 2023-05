Mentre a Bachmut proseguono i combattimenti, con i russi che avanzano nel centro e l’esercito ucraino che riconquista terreno ai margini della città, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj continua il suo giro di visite nelle capitali europee. Il 13 maggio è stato in Italia, dove ha incontrato il papa, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Poi ha visitato la Germania, dove ad Aquisgrana ha ricevuto il premio Charlemagne, Parigi e Londra. Come scrive il New York Times, “a Zelenskyj sono stati promessi aiuti militari per miliardi di dollari, a conferma del fatto che intorno all’Ucraina gli equilibri politici sono cambiati e l’Europa ha un ruolo sempre più rilevante nel sostegno strategico a Kiev”. ◆