Dopo un incontro con Recep Tayyip Erdoğan ( nella foto ), il candidato nazionalista di destra Sinan Oğan, terzo classificato al primo turno delle elezioni presidenziali con il 5,2 per cento dei voti, ha invitato i suoi sostenitori a votare per il presidente al ballottaggio del 28 maggio. L’appoggio di Oğan sembra destinato a spostare definitivamente l’ago della bilancia a favore di Erdoğan, ma per Evrensel potrebbe avere l’effetto opposto, spingendo gli elettori di opposizione ad andare alle urne.