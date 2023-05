“Il 26 maggio la corte costituzionale del Guatemala ha approvato l’esclusione di Carlos Pineda (nella foto), 51 anni, dalle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 25 giugno per scegliere il successore del conservatore Alejandro Giammattei”, scrive la Reuters. Il motivo sono delle presunte irregolarità nell’iscrizione alle liste elettorali. Pineda (destra), che da più di un mese era in testa a tutti i sondaggi, grazie anche a una campagna elettorale molto attiva su TikTok, è il terzo candidato a cui è impedito di partecipare al voto. Secondo l’ong Acción ciudadana, che si occupa di denunciare la corruzione nel paese, la decisione è una manovra della magistratura per orientare il risultato delle elezioni. ◆