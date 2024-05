La manipolazione del sistema immunitario potrebbe aiutare a rallentare l’invecchiamento, scrive Nature. Un esempio sono gli esperimenti di Carolina Florian sui topi. In un test alcuni animali anziani sono stati trattati con un farmaco che modifica l’organizzazione delle proteine, agendo sulle cellule staminali del sangue da cui derivano quelle del sistema immunitario. Alcune settimane dopo aver ricevuto il farmaco, i topi si muovevano più agilmente e la loro pelliccia aveva un aspetto migliore. “Altri scienziati hanno usato metodi diversi per giungere alla stessa conclusione: il ringiovanimento del sistema immunitario ringiovanisce molti organi del corpo, almeno nei topi”, scrive Nature. È molto difficile tradurre queste ricerche in trattamenti per gli esseri umani, anche perché il sistema immunitario è complesso e le interferenze con il suo funzionamento potrebbero comportare rischi per la salute. Al momento si punta ad aumentare l’efficienza dei vaccini nelle persone anziane, nelle quali la risposta immunitaria è più debole. “Non aspettatevi un elisir di giovinezza a breve”, dice Florian. ◆