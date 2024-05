Le autorità di Pechino hanno annunciato un piano per aiutare il settore immobiliare, crollato a causa dell’esplosione di una bolla speculativa che ha lasciato molte aziende sommerse dai debiti. Il governo ha autorizzato le amministrazioni provinciali a comprare immobili e trasformarli in case popolari, spiega il Financial Times. Inoltre potranno comprare terreni dalle aziende edilizie in difficoltà. Le operazioni delle amministrazioni provinciali saranno finanziate con un fondo di trecento miliardi di yuan (42 miliardi di dollari) assicurato dalla banca centrale cinese. L’istituto ha anche reso più accessibili i criteri necessari per ottenere un mutuo ipotecario. ◆