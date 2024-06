Oltre a provocare le aurore boreali (nella foto), le tempeste geomagnetiche dovute all’attività del Sole possono ostacolare il funzionamento dei satelliti, disturbare le telecomunicazioni e interferire con i sistemi di navigazione satellitare. Anche gli aerei e le reti elettriche ne possono risentire. Su Nature l’esperto di ambiente spaziale Sean Elvidge sostiene che per ridurre gli inconvenienti bisognerebbe adottare metodi più efficaci per classificare e segnalare questi eventi, per esempio usando un codice di allerte a semaforo.