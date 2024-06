Vero. Leggendo i casi clinici si scopre che quando le persone trattengono gli starnuti possono succedere cose strane: frattura della laringe, problemi cervicali e lesioni del nervo facciale sono solo alcuni degli incidenti documentati. “Ho visto pazienti con il timpano perforato o strappi muscolari, e ho sentito parlare di costole incrinate”, dice Michael Benninger, otorinolaringoiatra della Cleveland clinic, negli Stati Uniti. Gli starnuti possono essere di diversa intensità e uno molto forte può far uscire l’aria dal naso a una velocità di 160 chilometri orari. Reindirizzando questa forza verso l’interno si creano delle onde che si propagano nella testa e in tutto il corpo. Di solito non crea complicazioni, ma alcune caratteristiche anatomiche, anche se rare, possono portare a una reazione avversa. Per Benninger gli starnuti non sono fatti per essere ingabbiati. “Probabilmente servono per pulire il naso da sostanze irritanti, virus o cose simili”, spiega. Alcune ricerche suggeriscono che potrebbero avere anche altre funzioni, come segnalare che si è malati. Se si vuole fermare uno starnuto una soluzione alternativa è strofinarsi il naso velocemente. A chi prova dolore quando starnutisce Benninger consiglia di spalancare la bocca per ridurre al minimo la forza dello starnuto. Time