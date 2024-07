Presto sarà disponibile un nuovo tipo di pesticida “che funziona in modo completamente diverso da quelli tradizionali, e che dovrebbe essere più sicuro per le persone e l’ambiente”, scrive Science. I nuovi prodotti sono basati sull’rna, una molecola che veicola l’informazione genetica. A gennaio l’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) ha autorizzato l’uso di un insetticida a rna contro la dorifora della patata, un coleottero che causa molti danni, e sono allo studio sostanze simili contro altri insetti. A differenza dei pesticidi tradizionali, quelli a interferenza di rna agiscono in modo selettivo contro la specie presa di mira, senza danneggiare gli insetti utili. Inoltre non dovrebbero favorire la resistenza alla sostanza, rimanendo efficaci nel tempo. Gli insetticidi a rna vengono applicati sulle foglie delle colture. Dopo essere stati ingeriti dalle larve, attraverso una serie di processi molecolari all’interno delle cellule bloccano l’azione di alcuni geni, specifici per ogni insetto. I gruppi ambientalisti hanno però chiesto una verifica più accurata sulla sicurezza di questi prodotti. ◆