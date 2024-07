La giornalista e scrittrice statunitense di origine russa Masha Gessen ( nella foto ) è stata condannata a otto anni di carcere in absentia da un tribunale di Mosca per aver diffuso notizie false sull’esercito. Come spiega il sito del Comitato per la protezione dei giornalisti, il procedimento, dell’agosto 2023, riguarda un’intervista rilasciata da Gessen al giornalista russo Jurij Dud sul massacro di Buča, commesso dalle truppe di Mosca in Ucraina nel marzo 2022.