L’Islanda ha introdotto un nuovo tipo di obbligazioni. Alla fine di giugno il governo del paese nordico ha collocato i cosiddetti gender bond per un valore di cinquanta milioni di euro, scrive Bloomberg. Si tratta di titoli di stato che raccolgono risorse destinate a finanziare progetti per la parità di genere. “Sono in gioco cifre relativamente piccole, ma l’esempio potrebbe presto essere seguito da altri paesi. I titoli possono essere usati per aiutare donne che si trovano in difficoltà o per ridurre il peso dell’assistenza ai familiari”.