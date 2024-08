Sinabro Studio, Korea Institute of Machinery and Materials

Robotica È stato sviluppato un nuovo tipo di ruota (nella foto) capace di adattarsi a superfici diverse. Le ruote sono un modo efficiente per spostarsi, ma i robot che ne sono dotati incontrano difficoltà a superare grossi ostacoli. La nuova ruota è rigida quando la superficie è liscia, ma può cambiare forma in presenza di una superficie irregolare, scrive Science Robotics.

Salute Si stanno studiando nuovi modi per affrontare la resistenza agli antibiotici dei batteri patogeni, che rende difficile combattere le infezioni, scrive Nature. In futuro potrebbe essere possibile sfruttare composti chimici finora trascurati, creare cocktail di farmaci per migliorarne l’azione o agire sul sistema immunitario.